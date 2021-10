Il pugno duro di Macron con gli islamisti

Il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ha annunciato di avere avviato le procedure per chiudere altri sei luoghi di culto e sciogliere diverse associazioni, tutte sospettate di propaganda per l’islam radicale. Dopo lo scioglimento da parte del governo del Collettivo contro l’islamofobia in Francia e di Barakacity, il ministro dell’Interno non intende fermarsi. Un terzo degli 89 luoghi di culto “sospettati di essere radicali e nella lista dei servizi di intelligence” sono stati controllati dal novembre 2020, ha affermato Darmanin in un’intervista al Figaro.

