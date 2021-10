L'Unione europea non sa che fare con le bollette

L’impennata dei prezzi dell’energia sta mettendo in evidenza tutte le debolezze strutturali dell’Unione europea: assenza di trasparenza sui costi del Green deal, dipendenza dal gas russo, spaccatura sul nucleare e mancanza di sangue freddo da parte della classe politica. L’Eurogruppo ieri è stato costretto a discutere per la prima volta il tema del caro bollette. L’Ue è divisa sostanzialmente in due campi: i sostenitori di un approccio più statalista per calmierare i prezzi e i difensori di un modello basato sul mercato. Da una parte il ministro spagnolo delle Finanze, Nadia Calviño, ha chiesto acquisti centralizzati di gas per creare una riserva strategica e una revisione del sistema di scambio delle emissioni di CO2.

