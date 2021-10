Così l'Ue si divide sui prezzi dell'energia, e il Green Deal traballa

L’aumento dei prezzi dell’energia sta diventando un problema economico e politico sempre più urgente dentro all’Unione europea. I ministri delle Finanze ne discuteranno all’Eurogruppo e all’Ecofin di lunedì e martedì. La prossima settimana la Commissione farà una serie di proposte per facilitare gli interventi dei governi nel settore. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha deciso di mettere il tema all’ordine del giorno del Vertice del 21 e 22 ottobre. Diversi governi temono una reazione stile Gilet gialli prima ancora che il Green deal inizi ad avere un costo reale per cittadini e imprese. La Spagna, dopo aver tagliato le tasse sull’energia, ha chiesto acquisti comuni di gas analoghi a quelli dell’Ue sui vaccini. L’Italia, dopo il decreto per contenere gli aumenti in bolletta, è favorevole a stock di riserva comuni. La Polonia ha inviato un documento chiedendo alla Commissione “flessibilità per introdurre misure rapide e temporanee per proteggere i consumatori e assicurare un trattamento equo alle nostre imprese”. La Francia, dove la rivolta dei Gilet gialli era partita nel 2018 a causa di un aumento del prezzo del carburante per ragioni climatiche, giovedì ha deciso una misura radicale: dopo un sussidio di 100 euro per 6 milioni di famiglie, il primo ministro, Jean Castex, ha annunciato il blocco dei prezzi del gas e un taglio delle tasse sull’elettricità. Lo “scudo tariffario” – come lo ha chiamato Castex – fino ad aprile, cioè alle elezioni presidenziali.

