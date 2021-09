Una politica energetica comune per metterci al riparo dal caro bollette

È cominciato tutto come una pallina di neve lanciata dal crinale di una montagna. La pallina si è gonfiata fino a diventare una spaventosa valanga. In meno di dodici mesi l’esplosione dei prezzi dell’elettricità ha provocato una crisi in tutta Europa che rischia di mettere in ginocchio intere economie e rovinare la vita di milioni di cittadini. Secondo dati della stessa Unione Europea, sono oltre 34 milioni le persone che nel vecchio continente soffrono di povertà energetica. Ovvero non riescono a pagare le bollette e a riscaldare a sufficienza le loro case. In Italia si è molto parlato di aumenti delle fatture fino al 40%, ma altrove non va meglio. In Spagna e Portogallo il prezzo del megawatt è pressoché triplicato rispetto a un anno fa. Le cause sono molteplici. La Commissione Europea vuole a tutti i costi far passare il suo green deal, e promette la neutralità climatica nel 2050, a qualsiasi costo, favorendo le auto elettriche e l’implementazione delle fonti di energia rinnovabile. Alcuni danno la colpa a questa politica per l’aumento dei prezzi. Costoro hanno torto. E hanno ragione.

