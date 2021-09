Non siano i più fragili a pagare la transizione green, dice Cna

Il caro bollette come spunto per discutere della transizione energetica

Le parole del ministro Cingolani, che ha preannunciato un rincaro delle bollette del 40 per cento, offrono l’occasione per affrontare con la massima consapevolezza il tema della transizione energetica a partire dalle istituzioni e dalle forze politiche, superando i facili slogan e mettendo da parte le illusioni che l’obiettivo di un pianeta a zero emissioni sia un processo rapido e dai costi modesti. Per la Cna, la crescita economica inclusiva e ambientalmente sostenibile rappresenta da tempo il nuovo paradigma dello sviluppo.