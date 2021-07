Il Green pass in Francia fa tornare i gilet gialli

Il vaccino obbligatorio è come “uno stupro”. Assieme ai sovranisti, contro Macron tornano in piazza coloro che protestarono per l'accisa sul carburante

Lunedì sera, Florian Philippot, ex braccio destro di Marine Le Pen e attuale leader del partito sovranista Les Patriotes, ha detto di aver visto “un dittatore, un pazzo, uno psicopatico” riferendosi al presidente della Repubblica Emmanuel Macron, che ha annunciato in un discorso alla nazione l’obbligo del “pass sanitaire” a partire da agosto per accedere ai luoghi della vita sociale e salire su qualsiasi aereo, treno o bus a lunga percorrenza. “Macron20h: instaurazione ufficiale dell’apartheid con l’estensione del #Passanitaire come in nessun altro paese al mondo! Resistenza totale: facciamo fallire tutti i luoghi sottomessi al Pass attraverso il #BOICOTTAGGIO TOTALE!”, ha scritto Philippot nel suo primo tweet dopo l’intervento del capo dello stato.