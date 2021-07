Questa destra che accarezza le libertà civili quando si parla di vaccini è un bluff

In Italia si punta ad accontentare gli antivax senza però dirlo in modo esplicito. In molti stati repubblicani d’America s’è smesso di far campagna pro vaccini

La protesta di destra contro i vaccini manca di coraggio. Non prende mai la via diretta, colpisce sempre di sponda, ha l’aria e la debolezza di una scusa. Dice che l’obbligo di vaccino e i suoi surrogati, come il pass vaccinale per chi vuole andare al cinema o salire in treno annunciato in Francia, sarebbero un problema per la libertà. Dice che si aprirebbe una questione “costituzionale”. Dice che si va verso la società orwelliana. Sappiamo tutti che il motivo delle proteste non è quello.