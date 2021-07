Green pass: meno Meloni, più Macron

Zero restrizioni con il green pass e campagna porta a porta per gli indecisi (come Biden). L’essere liberi di non vaccinarsi non implica il diritto di danneggiare gli altri. E’ ora di seguire il metodo francese

La formidabile idea di Emmanuel Macron di imporre alcune restrizioni ai non vaccinati per evitare di estendere nuove restrizioni a tutti i cittadini francesi ha avuto alcuni effetti immediati che meritano di essere analizzati. Il primo effetto è quello più importante. Poche ore dopo l’annuncio del presidente francese – relativo alla necessità di avere a partire dal 21 luglio un pass sanitario per svolgere più o meno ogni genere di attività, dall’andare ai bar al salire sui mezzi pubblici, dal frequentare i ristoranti al passeggiare nei centri commerciali – circa un milione di persone, nella notte tra lunedì e martedì, ha scelto di prenotarsi per vaccinarsi il più presto possibile. Dunque il messaggio funziona: nessun obbligo di vaccinazione, tranne che per gli operatori sanitari, ma una presa di coscienza generale rispetto al fatto che l’emergenza non è finita, che il virus è ancora lì e che per proteggere il proprio paese, oltre che se stessi, occorre fare di tutto per incentivare la popolazione a vaccinarsi, a vaccinarsi e a vaccinarsi.