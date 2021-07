Non solo calcio. In Europa è il momento dell'Italia

Europei e un po’ rigoristi: perfetto, no? Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale campione d’Europa, domenica sera, subito dopo la vittoria contro l’Inghilterra, ha detto che nel corso di questi Europei c’era “qualcosa di magico nell’aria che ha permesso a questo gruppo speciale di regalare un’emozione incredibile a tutto il paese”. Chiellini, che Dio lo benedica, ha perfettamente ragione ed è difficile negare quello che molti di noi hanno visto in queste settimane: più l’Italia giocava e più era chiaro a tutti, tranne forse a Marco Travaglio, che la squadra costruita da Roberto Mancini sarebbe stata capace di tirar fuori in qualsiasi momento, con un qualsiasi giocatore e contro qualsiasi squadra, un qualche coniglio dal cilindro. Le sensazioni per così dire magiche offerte dalla Nazionale non hanno naturalmente alcun tipo di legame con il contesto politico del nostro paese (non vi diremo dove era l’Italia nel 2018 ai tempi del governo gialloverde) ma presentano un unico e interessante elemento di simmetria che permette oggi di mescolare due mondi difficilmente mescolabili: l’incredibile momento di ottimismo vissuto dall’Italia e la sua non scontata centralità in Europa. Sul fronte calcistico c’è poco da dire e quel che c’era da dire lo hanno detto domenica sera i giocatori della Nazionale a Wembley.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni