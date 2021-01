Il tic statalista di Le Maire, che non vuole mollare Carrefour ai canadesi

Affinché il messaggio arrivasse forte e chiaro a Laval, in Québec, sede della catena di minimarket aperti ventiquattro ore su ventiquattro Couche-Tard, Bruno Le Maire, ministro dell’Economia francese, lo ha detto non una, ma due volte di non essere “favorevole” all’acquisto del gigante della grande distribuzione Carrefour da parte dei canadesi. “In palio c’è la sovranità alimentare dei francesi, dunque, da questo punto di vista, non sono, a priori, favorevole a questa operazione”, ha dichiarato mercoledì su France 5. Le Maire ha spiegato che esiste “un decreto sul controllo degli investimenti stranieri in Francia che ci permette di dare o meno il nostro accordo a operazioni di questo tipo. E come ho detto, a priori, non sono favorevole a questa operazione. Anche il settore della distribuzione alimentare è stato inserito nei settori strategici”. Il ministro dell’Economia ha tenuto poi a ricordare che “Carrefour è il primo gruppo privato per occupazione, è un gruppo importante per la sicurezza alimentare francese e per il suo approvvigionamento. E con l’emergenza coronavirus abbiamo visto come questo comparto sia vitale, come sia importante la salvaguardia dei beni essenziali”.

