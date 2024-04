Arrestato per corruzione il viceministro della Difesa russo. La catena del potere di Putin si sposta

L'arresto di Timur Ivanov per corruzione in un sistema corrotto è il segnale che qualcosa sta cambiando nella catena del potere e non certo di una nuova fame di onestà e trasparenza da parte del Cremlino

Il viceministro della Difesa russo, Timur Ivanov, è stato arrestato martedì con l’accusa di corruzione. E’ un uomo molto vicino al ministro Sergei Shoigu, ha supervisionato progetti importanti, anche nei territori che la Russia ha occupato in Ucraina, dove si è recato spesso, vantandosi della sua capacità di costruire rapidamente alloggi e infrastrutture in qualsiasi posto. Ivanov era un uomo centrale del ministero che gestisce la guerra, il suo arresto per corruzione in un sistema corrotto è il segnale che qualcosa sta cambiando nella catena del potere e non certo di una nuova fame di onestà e trasparenza da parte del Cremlino.