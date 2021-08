Il Regno Unito è preoccupato davanti agli scaffali svuotati dalla Brexit

Scaffali di supermercati vuoti, McDonald’s che ha esaurito i milkshake, Nando’s costretto a chiudere alcuni ristoranti perché non riesce a rifornirsi di pollo, fialette di plastica mancanti per gli esami del sangue: tra effetti della Brexit e perturbazioni dovute al Covid-19, la catena di approvvigionamento del Regno Unito è sotto forte pressione, con il governo di Boris Johnson confrontato al rischio di un Natale di penurie di prodotti alimentari se non ammorbidirà il “take back control” delle regole su immigrazione e controlli sulle merci. Il problema più contingente è la mancanza di autisti di tir che trasportano alimenti e bevande in negozi e ristoranti. Secondo la Road Haulage Association – l’Associazione dei trasporti su strada – mancano più di 100 mila autisti. Prima della Brexit e della pandemia, nel Regno Unito ce n’erano 600 mila. Decine di migliaia di camionisti dell’est europeo hanno scelto di tornare nell’Ue. “Natale è dietro l’angolo e nel commercio iniziamo a costituire gli stock da settembre”, ha spiegato il presidente della catena di supermercati Tesco, John Allen: “Una catena di approvvigionamento solida è vitale per tutti. La ragione per suonare l’allarme ora è che abbiamo già avuto un Natale cancellato all’ultimo minuto. Non vorrei che anche questo sia problematico”.

