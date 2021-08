Lezioni per Londra sul vuoto americano. Parla Tom Tugendhat

Per il deputato conservatore e presidente della Commissione Esteri dei Comuni la decisione di ritirare le truppe dall’Afghanistan “è il più grande errore in politica estera dopo la crisi di Suez del 1956”

Quali lezioni deve trarre la Gran Bretagna dalla tragedia afghana? “Il messaggio fondamentale è che dobbiamo ricostruire le nostre alleanze e diventare più indipendenti dagli Stati Uniti”. Tom Tugendhat, deputato conservatore e presidente della Commissione Esteri dei Comuni, viene generalmente considerato un falco atlantista che su molti dossier, come quello dei rapporti con la Cina, ha spinto il suo governo a seguire l’esempio di Washington. Ma la decisione americana di ritirare le truppe dall’Afghanistan non gli è andata giù (“è il più grande errore in politica estera dopo la crisi di Suez del 1956”) anche perché lo ha colpito sul piano personale. Tugendhat, un ex ufficiale dell’esercito, conosce bene ciò di cui parla; ha vissuto due anni in Afghanistan, dove ha contribuito a dare vita a un’amministrazione civile nella provincia di Helmand, e continua ad avere molti amici nel paese, che in questi giorni hanno chiesto il suo aiuto.