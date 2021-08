Quel giacimento scozzese che fa venire il mal di testa

Cambo è al largo delle isole Shetland e aspetta un ok del governo per procedere con l'estrazione del petrolio. Ma a ottobre a Glasgow c'è la Cop26 e molti chiedono coerenza: se siete veri ambientalisti, voi conservatori, non date il via libera

Cambo è un giacimento petrolifero a 125 chilometri dalla costa ovest delle isole Shetland, in Scozia, e contiene, secondo le stime, 800 milioni di barili di petrolio. Nel 2011 il governo britannico diede la licenza per l’esplorazione e ora l’Autorità del petrolio e del gas deve decidere se dare il via all’estrazione che potrebbe cominciare nel 2022 e durare per venticinque anni: per procedere, dice l’Autorità, c’è bisogno dell’accordo del governo e in particolare degli esperti che ne valutano l’impatto ambientale. Ed è qui che cominciano i problemi, non soltanto politici, ma anche simbolici: a cavallo tra ottobre e novembre in Scozia, a Glasgow, si terrà la ventiseiesima Conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, la Cop26, presieduta dal Regno Unito in partnership con l’Italia. Cioè a pochi chilometri dal giacimento di Cambo si dovranno accordare i paesi dell’Onu sulle emissioni zero: un bel guaio.