L’isteria mediatica e la scienza che si adegua. Il riscaldamento globale non si risolve azzerando le emissioni. Steven Koonin ha un piano B: una carbon free soft, che non comprometta ricchezza energetica e sviluppo

Ogni anno la povertà energetica – limitato accesso all’elettricità e uso del legno e dei combustibili sporchi (carbone, kerosene, etanolo) – causa quattro milioni di morti. Quasi lo stesso numero del Covid: una pandemia all’anno. Riguarda il 40 per cento della popolazione mondiale. Eppure, per i governi l’emergenza è il clima. Ondate di caldo, inondazioni, piogge torrenziali – dalla Siberia al Canada, agli Usa, al Nord Europa, al Mediterraneo – evocano la metafora del mondo che brucia. Insieme ad altri eventi naturali – ghiacciai che si sciolgono, livello dei mari che si alza, siccità e deforestazione – sono rappresentati, quotidianamente, come il “clima che si è rotto”. Ai cambi climatici, indotti dall’uomo, è imputata la responsabilità del clima impazzito. E’ l’Apocalisse che non c’è, denuncia Unsettled (2021) un libro che è già un caso letterario. L’autore è Steven Koonin, fisico, scienziato del clima, ex sottosegretario, alla Scienza e all’Energia nei governi Obama.