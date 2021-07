Diminuire la CO2 non basta. Per il clima più tecnologia, meno ideologia

Ovviamente, il link tra il clima estremo e il global warming, reclamano gli scienziati del clima, appare stavolta unmistakable. Che il global warming spieghi (in parte) le precipitazioni estreme in centro Europa (concomitanti ad altri fenomeni estremi in Canada e Usa) è opinione diffusa tra gli esperti del clima: un maggiore tasso di umidità in atmosfera, una densità crescente delle nubi che trasportano una più grande quantità di pioggia, una maggiore concentrazione di tali nubi dense che si scaricano, con superiore intensità, su aree localizzate. Anche l’addensamento dei fenomeni in Europa sembra avere una spiegazione: i cambi climatici attenuerebbero, in giorni particolari, correnti di venti alti che, aleggiando tra i tropici e l’Artico, garantirebbero il maggior temperamento del clima europeo. Ma, attenzione alle risposte. A detta degli stessi climatisti sarebbe un errore, però, ricavare, dagli eventi estremi in centro Europa, solo l’indicazione ad elevare i tagli alle emissioni di CO2. La strategia della mitigazione (cambiare, attraverso i tagli alle emissioni, il clima al 2030) non deve entrare in conflitto con quella dell’adattamento (attrezzarsi a fronteggiare, da subito, le conseguenze, sulle cose e sulle persone, degli effetti estremi del clima).

