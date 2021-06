Come arrivare a “net zero”

La transizione energetica non sarà un pranzo di gala. Il problema lo ha posto, da ultimo, l’Economist, che nel numero di questa settimana dedica ampio spazio ai problemi economici, finanziari, sociali e politici sottostanti alla trasformazione dei nostri sistemi energetici. Per dirne una, nell’ultimo anno il costo di un paniere di materiali necessari alla manifattura delle auto elettriche e delle reti di trasmissione della corrente è lievitato del 139 per cento. E anche gli stati ci mettono del loro, complicando la realizzazione delle opere con procedure autorizzative bizantine e, non di rado, nascondendo sotto le finalità “verdi” obiettivi di tutt’altro segno. Anche per questo il rapporto “Net Zero by 2050” dell’Agenzia internazionale dell’energia, i cui contenuti abbiamo commentato in un lungo articolo sul Foglio del 26 maggio, va preso terribilmente sul serio. Come ha scritto il direttore esecutivo dell’Agenzia, Fatih Birol, “la nostra roadmap è stata sviluppata… per consentire ai policy makers di comprendere le implicazioni delle loro azioni – e dell’inazione. La nostra roadmap mostra una strada verso net zero nel 2050. Non è l’unica strada”.

