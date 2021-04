Ambiente? E' ora di corsie preferenziali. Parla il presidente di Enel

Ha i ricci spettinati, il presidente Enel Michele Crisostomo. A lui è toccato salire sulla tolda di comando a maggio dello scorso anno, nel pieno della prima ondata pandemica, così gli chiediamo per prima cosa come sia stato l’insediamento ai vertici della principale società elettrica non solo in Italia ma anche in Spagna e Cile, seconda utility al mondo per capitalizzazione, con ramificazioni significative in Argentina, Brasile, Colombia, Perù e Stati Uniti. “Ho avuto il vantaggio di una interazione diretta con l’ad Francesco Starace che mi ha accompagnato gradualmente all’interno della strategia aziendale. L’approccio umano è stato coinvolgente e intenso, anche perché nelle riunioni in presenza c’eravamo soltanto io e l’ingegnere”.

