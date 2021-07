Éric Zemmour, il provocatore

Anche il più sulfureo dei suoi amici di lunga data, Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front national, gli ha “consigliato amichevolmente” di lasciar perdere, di continuare a fare il giornalista e a scrivere libri. “Le sue attività di polemista sono in contrapposizione con una candidatura alla presidenziali, perché il polemista taglia nel profondo, nella carne viva, mentre il candidato alle presidenziali è un guaritore, una persona aggregante”, ha dichiarato il padre di Marine Le Pen. Ma non c’è verso di far cambiare idea a Éric Zemmour, l’intellettuale reazionario più divisivo di Francia, star dei salotti catodici di area sovranista, santino dei populisti d’oltralpe e campione di incassi nelle librerie con i suoi saggi incendiari, dove nel titolo o nella quarta di copertina c’è sempre un “déclin” o un “suicide” da denunciare. Dopo l’estate, salvo ripensamenti assai improbabili, ufficializzerà la sua candidatura all’Eliseo, convinto di avere le sue chance di intercettare quel raggio di voti che va dai delusi del gollismo ai disillusi del lepenismo, di trasformare i suoi lettori, tantissimi, in elettori.

