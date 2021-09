“Brexit is not working”, nel Regno si fan follie per trovare camionisti

L’opposizione potrebbe riadattare un famoso slogan thatcheriano per descrivere le tante crisi delle ultime settimane in Gran Bretagna: “Brexit is not working”. Nel 1978 la leader dei Tory usò una frase passata alla storia – “Labour is not working”, accompagnata da una foto di persone in fila davanti a un centro per l’impiego – per criticare il modello laburista che a suo dire aveva messo il paese in ginocchio: picchetti fuori dalle fabbriche, record di disoccupati e inflazione alle stelle. In questi giorni in Inghilterra vanno molto di moda le analogie con il “winter of discontent”, il famoso inverno del 1978-1979 che ancora viene ricordato per gli scioperi di massa e gli scaffali vuoti che hanno compromesso la reputazione del Labour nei decenni a venire. Nel fine settimana, la carenza di benzina (causata da una mancanza di camionisti addetti al trasporto di carburante) ha mandato in cortocircuito un paese intero, al punto che anche le ambulanze hanno dovuto vagare per ore intere prima di fare rifornimento. I ministri avevano invitato i cittadini a mantenere la calma, ma molti automobilisti si sono precipitati al distributore e hanno fatto le scorte temendo il peggio. Il governo intende mobilitare l’esercito per trasportare il carburante alle pompe di benzina e ha sospeso le regole sull’anti concorrenza per consentire uno scambio di dati tra le compagnie petrolifere. Come se non bastasse, molte famiglie dovranno anche pagare delle bollette dell’elettricità molto più alte. L’aumento del prezzo dell’energia è un’emergenza globale che però nel Regno Unito è stata acuita dalla scelta del governo di ridurre la capacità di stoccaggio del gas all’1,7 per cento della domanda annuale, contro una media globale di circa il 20 per cento. Secondo il Sunday Times, il governo vorrebbe incaricare la Rolls-Royce della costruzione di sedici mini reattori nucleari nel nord dell’Inghilterra, per evitare che questa emergenza diventi un problema strutturale.

