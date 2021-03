Eccola, la Brexit reale

Le esportazioni del Regno Unito verso l’Unione europea sono crollate del 40,7 per cento a gennaio, primo mese della Brexit reale, in quello che è il più importante calo nel commercio britannico in più di 20 anni. L’impatto sulle importazioni è di poco inferiore, con una riduzione del 28,8 per cento, ma solo perché a dicembre imprese e supermercati avevano fatto scorte in vista di un “no deal”. I dati pubblicati dall’Ufficio britannico per le statistiche nazionali ieri mettono per la prima volta nero su bianco gli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Ue e dal mercato unico. Nonostante un accordo di libero scambio che ha evitato dazi e quote, le imprese sono confrontate a burocrazia, controlli ai confini e costi doganali.

