Quanto danno fa alla Polonia tenere l'Ue lontana dai suoi confini

“Mateusz – ha scritto il capo dell’opposizione polacca Donald Tusk, riferendosi al primo ministro – i migranti non sono oro politico (...). Non pensare a come guadagnare sui drammi e sui problemi dei polacchi. Pensa a come risolverli”. La Polonia, mentre lunedì cercava di respingere i migranti portati alla frontiera dalla Bielorussia, ha sottolineato l’eroismo dei suoi soldati, la vulnerabilità dei suoi confini e anche la solitudine del suo governo. I primi due punti sono sacrosanti, il terzo è un’altra sfaccettatura della sua battaglia contro l’Ue, accusata di aver lasciato la nazione da sola a difendersi, quando invece l’Ue è stata molto presente.

