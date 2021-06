Lukashenka per ripicca apre agli iracheni il confine con l'Ue

Roma. Tra la Lituania e la Bielorussia corrono settecento chilometri di frontiera. Fino a qualche mese fa, quel confine era la salvezza dei bielorussi che fuggivano dal regime di Aljaksandr Lukashenka. Da sei settimane, attivisti e cittadini bielorussi non possono più attraversare il confine che divide Minsk dall’Unione europea, ma la polizia di frontiera lascia passare centinaia di migranti iracheni, che tentano l’ingresso in Ue. La minaccia di Lukashenka era arrivata già qualche settimana fa, aveva detto che i suoi uomini avrebbero smesso di sorvegliare i confini, così gli europei si sarebbero resi conto dell’importanza del suo regime e avrebbero smesso di colpirlo. Ogni anno, le guardie di frontiera bielorusse si trovavano a fermare poche decine di migranti, invece dalle minacce del dittatore di Minsk a oggi, sono arrivati in Lituania più di cinquecento iracheni. Non è un caso, perché oltre ad aumentare il numero degli arrivi, è aumentato anche il numero dei voli da Baghdad alla Bielorussia, sono quattro a settimana e questi atterraggi più frequenti del solito hanno spinto il primo ministro lituano, Ingrida Simonyte, ad accusare apertamente il dittatore di usare l’immigrazione come arma di ricatto.

Alcuni giornalisti bielorussi, che per settimane hanno monitorato gli arrivi, hanno detto che i passeggeri, appena atterrati a bordo di aerei della compagnia Fly Baghdad, vengono smistati in gruppi e divisi in autobus diretti in città. Secondo altri reporter, l’agenzia turistica Tsentrkurort si occuperebbe di organizzare il viaggio. Ad accusare l’agenzia è anche il governo di Vilnius: il vice ministro dell’Interno, Arnoldas Abromavicius, ha detto in un’intervista al Telegraph che l’intelligence lituana ha abbastanza prove e documenti per dimostrare che le autorità di Minsk si appoggiano alla Tsentrkurort per far funzionare questa operazione.

