In Lituania, frontiera e rifugio degli anti regimi

Sulla costa del Mar Baltico, tra le dune di Nida, un villaggio di pescatori della Lituania, Thomas Mann trovò “il suo rifugio”, avrebbe raccontato il suo nipote prediletto, Frido, “forse addirittura un preludio all’esilio”. Mann scoprì questo lembo di terra, la penisola dei Curoni che oggi è per metà lituana e per metà russa, nel 1929, ne riconobbe la bellezza naturale, questa sua aria di rifugio e di frontiera assieme, e decise di costruire una casa di famiglia con i soldi guadagnati con il Nobel per la letteratura che ricevette quello stesso anno. Ci passò molto tempo dal 1930 al 1932, scrisse qui “Quel che ci aspetta”, la sua denuncia contro i pogrom a Kaliningrad, e quando nel settembre del 1932 se ne andò non sapeva che non avrebbe mai più rivisto questo suo rifugio affacciato sul mare, con alle spalle la laguna. Il cottage fu prima occupato dai nazisti, poi dai sovietici, sparirono tutti i mobili e i ricordi della famiglia Mann, ma le pareti e il tetto blu, come le casette colorate dei pescatori di anguille e lucci di Nida, si salvarono. Oggi è un museo che racconta non soltanto cosa ci trovò Mann in questo luogo – appartenuto agli svedesi, ai russi, ai francesi, ai tedeschi, di nuovo ai francesi, poi ai lituani, poi a Hitler e di nuovo ai lituani, diventati nel frattempo sovietici – ma anche quel che la Lituania rappresenta oggi per i paesi dell’ex Unione sovietica e soprattutto per i dissidenti che da quei paesi, compresa la Russia, scappano: un rifugio e una frontiera. Si trova casa, qui, ma non ci si deve nascondere, anzi si può parlare, combattere, fare catene umane fino al confine per urlare contro il regime russo, soprattutto, ma anche contro gli altri, quello bielorusso, quello ucraino quando c’era, quello cinese. La Lituania, con la Lettonia e l’Estonia, racconta una storia europea che non ha paragoni: i Paesi baltici sono gli unici ex dell’Unione sovietica a essere entrati nell’Unione europea e nell’euro. Sono i paesi che, visti con gli occhi dei partiti, dei movimenti e dei leader delle opposizioni dell’est, ce l’hanno fatta. Per questo sono diventati nel tempo il luogo dell’accoglienza e della protezione dai regimi: la Lituania è “uno dei più ardenti difensori della democrazia liberale”, ha scritto il Financial Times. La premier lituana, Ingrid Simonyte, dice: “Non siamo mai stati un paese tanto sicuro e pronto per affrontare le minacce. Ma questa non è la fine della storia. Questo mondo fondato su trattati, valori e regole è stato un pochino manomesso”. Per aggiustarlo e proteggerlo, la Lituania sfrutta la sua storia, e il suo istinto.

