L'Ue fa sul serio con il regime bielorusso

L’Unione europea ha finalmente deciso di fare sul serio con il regime di Alexander Lukashenka in Bielorussia. I ministri degli Esteri dei 27 hanno adottato il quarto pacchetto di misure restrittive contro funzionari e imprese del regime, in risposta alla repressione contro l’opposizione e il dirottamento in maggio del volo Ryanair per arrestare il giornalista Roman Protasevich. Nella lista nera sono stati inseriti 76 individui (compresi il figlio e la nuora di Lukashenka) e quattro entità. La mossa è stata coordinata con Stati Uniti, Regno Unito e Canada, che a loro volta hanno adottato nuove sanzioni. La Bielorussia si sta trasformando in un esperimento della capacità dell’occidente di lavorare insieme contro i regimi autoritari. “Siamo uniti per imporre costi al regime per le sue palesi violazioni degli impegni internazionali”, hanno detto i quattro in un comunicato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni