Dirottare un volo di linea è grave. E no, Ryanair non ha colpe 

Il dirottamento di stato del volo Ryanair partito da Atene e diretto a Vilnius da parte del governo di Minsk è un fatto gravissimo e inaccettabile, tanto più che tale atto è servito ad arrestare un opponente politico del regime di Lukashenka, Roman Protasevich. Il giornalista, ex direttore del canale giornalistico “Nexta”, è stato uno dei punti di riferimento dell’opposizione nei mesi delle proteste avvenute in seguito all’elezioni contestate in Bielorussia per la quale l’Unione europea ha già attuato delle sanzioni.

La dinamica non è ancora del tutto certa, ma l’aereo stava sorvolando lo spazio aereo bielorusso quando è arrivata la segnalazione di un possibile rischio a bordo da parte del controllore dello spazio aereo bielorusso, il quale ha chiesto al capitano del volo di deviare verso Minsk per effettuare dei controlli di sicurezza. Sembrerebbe, ma la dinamica non è ancora chiarissima, che il capitano abbia continuato in direzione da Vilnius, aeroporto più vicino e che, per questa motivazione, il governo bielorusso abbia deciso di mandare dei caccia MiG-29 per “scortare” il volo verso Minsk e forzarne l’atterraggio. Una ricostruzione più accurata dovrà essere fatta al più presto, ma è già evidente che l’utilizzo di caccia militari per dirottare un volo civile europeo è un fatto più unico che raro nella storia dell’aviazione.

