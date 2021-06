Il video di Protasevich è la prova che non capiremo mai quanto può essere spietato Lukashenka

Roma. Sono trascorse quasi due settimane da quando l’attivista bielorusso, Roman Protasevich, è stato fatto scendere dall’aereo dirottato dal regime di Aljaksandr Lukashenka. E’ stato portato nel centro di detenzione speciale di Minsk, che è controllato dai servizi segreti e viene chiamato Amerikanka. E da allora il regime lo filma mentre rilascia delle dichiarazioni di colpevolezza, estorte, che vengono trasmesse anche dai megaschermi in giro per la capitale. L’ultima dichiarazione, chiamata “la confessione”, è stata mandata in televisione giovedì, sotto forma di una vera intervista televisiva. Con microfoni, luci, davanti a uno dei più conosciuti conduttori della televisione di stato. Durante l’intervista Roman Protasevich confessa di aver organizzato “disordini di massa”, dice che non gli interessa cosa penseranno gli altri di questa confessione, che lui ha capito di aver sbagliato, e ha capito che Lukashenka ha ragione, fa bene a fare quello che fa. “Si è comportato come un uomo con le palle d’acciaio”. Lui, Roman, lo comprende e lo rispetta. Dice, con parole non sue. Rinnega i suoi ex compagni di lotta, rinnega i manifestanti e i prigionieri politici come lui, tutti agitatori che vogliono il collasso della Bielorussia appoggiati, sostenuti, spinti, pagati dall’occidente. Roman nell’intervista è distrutto.

