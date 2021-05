Perché Minsk teme Roman Protasevich, asso della guerra tech contro il regime

Roman Protasevich e la sua fidanzata Sofia Sapega, arrestati dal regime bielorusso domenica a Minsk, si aggiungono alla lista dei prigionieri politici di Aleksandr Lukashenka. Con loro due la lista arriva a 408. Di Sofia Sapega, cittadina russa, si sa che è nella prigione di Okrestina. Di Roman si sa che è stato costretto a girare un video in cui confessa che stava tramando contro il regime (non si sa di quand’è) e che ora potrebbe essere in ospedale in condizioni critiche: è accusato di terrorismo e rischia anche la pena di morte. Mentre l’aereo stava atterrando Roman ha detto: mi vogliono uccidere. La settimana prima a bordo di un volo che compiva la stessa tratta, Atene-Vilnius, viaggiava Svjatlana Tikhanovskaya, ma il regime, che probabilmente aveva già in testa l’idea di sequestrare un aereo per arrestare i suoi nemici, non ha voluto rischiare con la leader dell’opposizione. Lo ha fatto con un ragazzo di 26 anni che, come gran parte degli attivisti, vive fuori dalla Bielorussia, tra la Polonia e la Lituania.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni