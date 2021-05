Il regime di Minsk e la pratica staliniana di minacciare i parenti

“Non ho problemi di salute... Ricevo un trattamento corretto, nel rispetto della legge. Sto cooperando con l’indagine e confessando le mie azioni”. Roman Protasevich appare davanti alla telecamera della prigione dopo che sua madre aveva fatto sapere che era in ospedale, 24 ore dopo che il mondo l’ha visto l'ultima volta andarsene via tremante dalla pista dell’aeroporto di Minsk scortato dalla polizia. Ha il volto gonfio, tumefatto, e un’ammaccatura visibile sulla fronte. Sembra anche che abbia la pelle più scura, ma non si capisce se sono le tracce dell’abbronzatura presa in Grecia o di un cerone messo dai poliziotti per nascondere segni di percosse. Chi deve capire capisce. La giornalista russa Olga Bychkova, voce storica della radio Eco di Mosca, interrompe il dibattito su Twitter: “Roman è vivo. Tutto il resto di questo video non ha alcuna importanza”.

