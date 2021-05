Le aggressioni low cost contro l'Europa

“Fuck around and find out” è uno slogan arrogante americano. Vuol dire: tu provaci e poi vedi cosa ti succede. Il problema è che l’Europa si mette all’altra estremità dello spettro quando si tratta di non reagire davanti alle azioni ostili di potenze esterne. Tu provaci pure e vedrai che funzionerà perché non ti succederà nulla: è il messaggio che proiettiamo davanti a tutti. L’Europa ha smesso di comportarsi come se la sicurezza nazionale dei paesi membri e la capacità di deterrenza non fossero questioni cruciali e i danni di questo atteggiamento si stanno accumulando in silenzio. Non ce ne accorgiamo, fatta eccezione per episodi acuti come quest’ultimo atto di pirateria aerea, ma i danni ci sono.

