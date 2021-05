L'Ue reagisce alla violazione di Lukashenka. Ma il problema non è lui, è Putin

L’Unione europea ha annunciato nuove sanzioni contro la Bielorussia, dopo che domenica il regime di Aleksandr Lukashenka ha dirottato con un falso allarme bomba e un Mig-29 un aereo della Ryanair in volo da Atene a Vilnius per arrestare uno dei passeggeri a bordo, il giornalista e oppositore Roman Protasevich. “E’ uno scandalo internazionale”, ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prima del vertice dei capi di stato e di governo: “Lavoriamo sulle sanzioni. Le vite di civili europei sono state messe in pericolo. E’ una minaccia per la sicurezza internazionale e l’aviazione civile”. Oggi Minsk ha bloccato per un’ora e mezza un volo Lufthansa diretto a Francoforte con la scusa di una minaccia, facendo temere un altro sequestro di passeggeri europei. Michel ha promesso “una reazione ferma”. Durante la cena i leader dell’Ue hanno discusso una serie di opzioni. Alcune sanzioni riguardano il settore dell’aviazione: divieto di sorvolo della Bielorussia per i vettori europei, esclusione della compagnia Belavia dall’Ue, inchiesta urgente dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile. Altre erano già in preparazione: l’inserimento a giugno nella lista nera dell’Ue di una cinquantina di funzionari del regime. Ursula von der Leyen ha annunciato sanzioni contro “imprese ed entità economiche che finanziano il regime”. Ma il dirottamento del volo Ryanair ha fatto passare in secondo piano una discussione molto più importante per il futuro della Bielorussia: il dibattito strategico sulle relazioni dell’Ue con la Russia.

