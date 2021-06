A tu per tu con una rivoluzionaria

Della rivoluzionaria non ha l’aspetto, eppure si è trovata nel bel mezzo di una rivoluzione. Anzi, alla testa di una rivoluzione. Ma poi che aspetto ha una rivoluzionaria? Anche Rosa Luxemburg dalle foto dei suoi comizi appare con graziosi cappellini in testa, merletti e collane ad adornare la sua aria risoluta e limpida. Svjatlana Tikhanovskaya rivoluzionaria lo è diventata per necessità, perché non aveva altra scelta morale se non quella di ereditare la battaglia di suo marito Sergei e della sua nazione contro il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka, e farla sua per le elezioni presidenziali del nove agosto scorso. Sergei Tikhanovski voleva sfidare il dittatore, ma i suoi comizi erano pieni di gente, la sua rivolta delle pantofole – simbolo della rabbia contro “Lukashenka lo scarafaggio” – attirava in strada persone di ogni età, e il regime lo ha messo in carcere prima che potesse candidarsi. Così ha fatto con altri oppositori, chi non è stato incarcerato è fuggito. E chi è stato incarcerato è in prigione ancora oggi. Svjatlana allora si mise a raccogliere le firme necessarie per presentare la sua candidatura, il regime non cercò di ostacolarla: gli deve essere sembrata assurda la corsa di questa donna giovane, con due figli piccoli, all’apparenza timidissima. Il 14 luglio dello scorso anno Svjatlana Tikhanovakaya si è candidata come indipendente per partecipare alle elezioni presidenziali e sfidare Lukashenka, l’uomo che ha preso in ostaggio la Bielorussia dal 1994. Il resto è accaduto in fretta. I comizi pieni, la musica, l’inno “Peremen”, lo stesso di tutte le rivoluzioni dell’est. La campagna elettorale diventa una festa, che il regime guardava con distacco, ridendo di questa donna dall’aspetto innocuo affiancata da altre due donne, Maria Kalesnikava (in prigione) e Veronika Tsepkala (in esilio). Il nove agosto i bielorussi votano. Prima che lo spoglio finisca, Lukashenka si proclama vincitore con l’80 per cento e ordina alla polizia di distruggere tutte le schede elettorali. Nei seggi si diffonde la voce che i voti erano a larga maggioranza per Tikhanovaskaya. Minsk si riempie di manifestanti, di bandiere, di simboli. Inizia la lotta dei bielorussi per la democrazia e quella di Lukashenka contro il suo popolo, che alle botte non reagisce con la violenza, e che ancora oggi, tenacemente, protesta. Nel tentativo di fermare le manifestazioni, il dittatore inizia a minacciare i rappresentanti dell’opposizione. Tikhanovskaya viene portata nel quartier generale dei servizi segreti, interrogata, intimidita e costretta a pubblicare un video in cui, piangendo, dice che lascerà il suo paese, che non ha senso continuare a lottare, che se ne andrà in Lituania perché ha paura.

