C'è un legame tra gas e burocrazia che aggrava i problemi energetici dell'Italia

La crisi energetica evidenzia uno dei vecchi problemi dell’Italia: l’incapacità di attrarre investimenti. Un’incapacità che impedisce al nostro paese di imprimere una svolta anche sulle rinnovabili. Simone Tagliapietra, economista presso il think thank economico Bruegel e docente all’università Cattolica del Sacro Cuore e a SAIS Johns Hopkins, spiega al Foglio come “a Roma e a Madrid la crisi è più grave proprio perché entrambe dipendono molto dal gas”. Nonostante i tanti investitori che vogliono puntare sulle fonti rinnovabili, “le aste sono poco interessanti perché i tempi della burocrazia, dei processi e delle procedure amministrative per mandare avanti i programmi sono lentissimi. Serve potenziare il ruolo delle rinnovabili, aumentarne l’efficienza energetica. Questo è il vero motore del cambiamento nel lungo periodo: meno dipendiamo dall’estero, meglio è”. A Palazzo Chigi sanno che si tratta di un fenomeno che necessita di risorse. Tante. E infatti la nuova legge di bilancio 2022 metterà a disposizione – per dirla con le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi – “circa 540 miliardi di euro in investimenti per i prossimi 15 anni che sono diretti verso il miglioramento delle infrastrutture, la transizione digitale e quella ecologica”. Oltre a “2 miliardi di euro per contenere l’aumento dei costi dell’energia”, ha aggiunto il ministro dell’Economia, Daniele Franco. Il quale, di concerto con Draghi, ha deciso di puntare su questa rivoluzione, considerata la più innovativa del nuovo secolo.

