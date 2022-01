Per l'Iran il centro nucleare israeliano è materia di propaganda e ossessione

Nella notte tra domenica e lunedì alcuni hacker iraniani hanno violato per qualche minuto il sito del quotidiano israeliano Jerusalem Post e hanno piazzato al posto della homepage un’immagine minacciosa per dire in un inglese incerto e in un ebraico ancora più incerto: “Siamo vicini a te quando tu non ci pensi”. Come a dire: ti possiamo colpire quando meno te l’aspetti. E’ un fatterello che potrebbe appena occupare un trafiletto perché i gruppi hacker sponsorizzati dall’Iran in questi mesi hanno compiuto attacchi informatici gravi contro Israele e gli israeliani hanno fatto altrettanto contro l’Iran (anzi: di più) ma è così simbolico e si riferisce a eventi così pericolosi che vale la pena prenderlo in considerazione. L’immagine messa dagli hacker sul sito del giornale israeliano è presa da una recente esercitazione militare dell’Iran chiamata “Grande Profeta 17”, durata cinque giorni e finita a Natale. Quel giorno gli iraniani hanno sparato sedici missili balistici e cinque droni suicidi carichi di esplosivo contro una finta installazione di cemento e metallo in mezzo al deserto che rappresentava il centro nucleare israeliano di Dimona.

