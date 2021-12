L'Iran si comporta come se l'accordo sul nucleare non si farà. Tre fatti

I segnali che arrivano da Teheran non lasciano presagire una volontà di intesa sul nucleare nel breve termine, nonostante l'occidente abbia avvertito come il tempo stia per scadere

La saga dei colloqui sul nucleare iraniano sembra una serie televisiva scritta male in cui i ripensamenti della Repubblica islamica si susseguono troppo rapidamente e da talmente tanto tempo che non funzionano come colpi di scena perché te li aspetti. Ieri a Vienna sono ricominciati i negoziati e l’ultima volta le parti si erano lasciate così: gli Stati Uniti e gli europei volevano andare avanti mentre gli iraniani hanno deciso di interrompere per un po’. Gli occidentali non l’hanno presa bene e hanno assicurato che comunque il prossimo round, questo, sarebbe stato quello definitivo. Ma l’Iran non sente l’urgenza e ha risposto, in sostanza: che sarà l’ultimo lo dite voi. Visto che sono sempre loro a ritardare i negoziati, gli occidentali pensano che sia una strategia per portarsi avanti con il programma nucleare, che è già molto avanzato. Questo prima che tornino i vincoli semmai si arriverà all’accordo.