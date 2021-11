A Vienna l'Iran tratta da padrone sul nucleare, ma deve affrontare le proteste interne

Al Grand Hotel di Vienna ieri sono ricominciati i negoziati sul nucleare iraniano, l’accordo Joint Comprehensive Plan of Action (Jcpoa) che è stato stracciato da Donald Trump nel 2018 e che Joe Biden vuole resuscitare. Gli occidentali sono arrivati esausti e pessimisti mentre Teheran si sente in una posizione di forza perché negli ultimi mesi il suo programma nucleare è andato molto spedito e adesso – dal punto di vista tecnico – potrebbe ottenere la bomba atomica in quattro settimane o pochi mesi. Questo è il settimo round di colloqui ed è il più difficile. Il sesto era finito prima dell’estate e alcuni delegati avevano lasciato gli abiti in hotel convinti che ci sarebbero dovuti tornare pochi giorni dopo, perché secondo tutte le parti – e secondo il ministero degli Esteri della Repubblica islamica – le bozze erano praticamente definitive. Poi gli iraniani sono spariti. In quel momento era appena cambiato il loro governo, ma tra i paesi coinvolti c’era ancora consenso sul fatto che, anche con un esecutivo conservatore come quello di Ebrahim Raisi (eletto lo scorso 18 giugno), l’Iran avesse urgente bisogno di vedere sollevate le sanzioni e quindi di tornare al Jcpoa. Dopotutto Raisi – nei confronti televisivi fatti prima delle elezioni – diceva di non avere nulla contro il Barjam (come viene chiamato l’accordo in Iran) se gli Stati Uniti avessero tolto le sanzioni contro il suo paese. Una volta insediato, il presidente ha scelto come nuovo capo delegazione a Vienna il viceministro degli Esteri Ali Bagheri Kani. Lì avrebbe dovuto suonare un campanello d’allarme perché si tratta di uno dei due diplomatici iraniani che più detestano il Jcpoa (l’altro è Saeed Jalili, che si occupava di negoziati sull’atomica ai tempi di Ahmadinejad e il suo vice era proprio Bagheri Kani).

