Le grandi proteste d'Iran contro il regime

A Isfahan hanno finito l'acqua e la polizia ha aperto il fuoco contro i contadini in protesta: non si sa il numero dei morti, né cosa succede ora, perché il governo ha bloccato internet. Le preoccupazioni degli ayatollah

Isfahan è una città nel centro dell’Iran dove una settimana fa quasi un milione di persone sono scese in piazza. Il problema degli abitanti di Isfahan, e di molti iraniani, è che hanno finito l’acqua. Nella notte di mercoledì la polizia ha appiccato il fuoco a una distesa di tende dove sarebbero andati a dormire i manifestanti, che in quel momento si stavano scontrando con altri poliziotti. Questa era iniziata come una protesta dei contadini con obiettivi limitati e richieste specifiche: riaprite i rubinetti, ridateci il fiume Zayandehrud ormai prosciugato. Ma in poco tempo sono cominciati a risuonare gli slogan contro la Guida suprema, Ali Khamenei, e poi “morte ai dittatori”.