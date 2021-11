L'Iran si siederà ai negoziati nucleari di Vienna da vincitore

Questa settimana in teoria ricominciano, dopo molta attesa, i negoziati sul programma nucleare dell’Iran a Vienna che si erano interrotti a metà giugno dopo soltanto due mesi. Ma le speranze di riportare in vita l’accordo del luglio 2015 che fermava l’arricchimento dell’uranio da parte dell’Iran in cambio della fine delle sanzioni internazionali sono basse. L’inviato americano nominato dal presidente Joe Biden, Robert Malley, durante un briefing a porte chiuse una settimana fa ha detto: “E’ come tentare di resuscitare un cadavere”, ma in pubblico si mostra più ottimista. E’ come se le sette squadre di negoziatori non riuscissero più ad azzeccare il momento giusto per arrivare di nuovo a un accordo e non riuscissero a trovare un minimo di allineamento comune.

