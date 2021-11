Il nucleare iraniano è fuori controllo

“Siamo vicini al punto in cui non sono più in grado di garantire la continuità delle informazioni” sulle centrali iraniane, ha detto ieri Rafael Grossi, il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica appena tornato da Teheran. Intende dire che ci sono dei buchi nelle informazioni che abbiamo. Le sue parole sono una novità perché Grossi ha sempre usato toni concilianti e si è sempre sforzato di essere ottimista sul programma atomico dell’Iran, e per questo è stato accusato di mostrarsi troppo debole rischiando così di farsi prendere in giro. Ha detto anche che nonostante i suoi “migliori sforzi” i colloqui sono stati “inconcludenti” e che tre siti in Iran hanno l’uranio ma non sono stati dichiarati alla sua agenzia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE