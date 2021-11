L'Iran è sotto sanzioni ma vende sempre più petrolio (alla Cina)

La crisi delle materie prime e il rincaro del prezzo dell’energia è un problema per molti, per qualcun altro è un’opportunità. L’Iran è il quarto paese con più petrolio al mondo ma normalmente fa molta fatica a venderlo all’estero perché è sotto sanzioni americane. A meno che i paesi acquirenti non siano il Libano, la Siria o il Venezuela – che non godono proprio di ottima salute finanziaria e per la Repubblica islamica più che di occasioni per fare grandi affari si tratta di regali (nel caso dei barili destinati alla milizia libanese Hezbollah), di un baratto non troppo conveniente o di favori a buon rendere. Ma con la crisi delle materie prime anche paesi più ricchi e che hanno molto più da perdere accettano i rischi pur di ottenere un po’ di greggio a un buon prezzo. Uno su tutti è la Cina. La scorsa primavera il ministro degli Esteri Wang Yi è andato in visita a Teheran e ha siglato un accordo che prevede quattrocento miliardi di investimenti da parte della Repubblica popolare nei prossimi venticinque anni. In cambio sarebbero arrivati con cadenza regolare rifornimenti di petrolio iraniano a prezzi scontati. Finito il momento della propaganda sul “patto storico”, la questione era capire come sarebbe stato realmente implementato, visto che le imprese cinesi (per molte gli Stati Uniti rappresentano il primo partner commerciale) hanno paura di quel tipo di operazioni perché rischiano di vedere bloccati i conti nelle banche estere e di perdere i clienti americani.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE