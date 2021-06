"Altro che licenziamenti. Il problema sono le materie prime". Parla Buia (Ance)

Nel settore delle costruzioni ci sono prospettive di crescita solide e i contratti sono già in aumento. Non preoccupa lo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio, ma i costi e la carenza di materiali. “Tra poco, se non si interviene, arriveremo a paralizzare i cantieri”, ci dice il presidente dell'Ance

I presupposti per un rilancio occupazionale ci sono tutti: dopo undici anni di crisi in cui il settore delle costruzioni ha subìto una dolorosa ma efficace ristrutturazione, oggi i cantieri sono pronti a ripartire, tra opere pubbliche in quota Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e mercato privato spinto dal Superbonus. Sicché lo sblocco dei licenziamenti che dal 1° luglio riguarderà anche le imprese edili – oltre alla manifattura – non è un fattore che preoccupa il comparto. “Per le opportunità con cui ci misureremo avremmo bisogno di ampliare il nostro patrimonio occupazionale”, dice al Foglio Gabriele Buia, presidente della Associazione costruttori italiani (Ance) alla quale aderiscono circa 20 mila imprese private specializzate in opere pubbliche ed edilizia. Ma il condizionale è d’obbligo, perché a pesare oggi sul mondo delle costruzioni il problema è un altro e riguarda le tensioni internazionali su prezzi e approvvigionamento delle materie prime. Per questo, quando giovedì prossimo l’Ance incontrerà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, accenderà un faro su quello che oggi politica e sindacati miopi non vedono, mentre si affannano a cercare forme di tutela per i lavoratori di un settore che la crisi sembra essersela lasciata alle spalle.