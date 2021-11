Molti attacchi, un solo disegno che viene dell'Iran

E’ un mistero della politica internazionale, ma come vedremo c’è una spiegazione. C’è una sconnessione tra una serie di fatti gravi e spettacolari che accadono in medio oriente e l’attenzione mondiale. L’Iran e le milizie filo iraniane lanciano operazioni militari aggressive all’estero senza interruzioni e questa cosa sfugge al radar dell’opinione pubblica e alla comunità internazionale – non rilevano, è come se quelle notizie riguardassero una realtà alternativa che non ci interessa. O forse si è raggiunto un punto di saturazione oltre il quale le notizie perdono di significato. Nelle ultime due settimane l’Iran e le milizie filo iraniane hanno tentato di assassinare il primo ministro dell’Iraq con droni esplosivi, hanno sequestrato una petroliera vietnamita in navigazione nel Golfo, hanno attaccato una base militare che ospita duecento marines americani al confine tra Siria e Giordania, hanno colpito con una bomba un aeroporto civile nel sud dell’Arabia Saudita e hanno portato avanti la campagna di intimidazione per rimuovere in Libano il giudice che indaga sul disastro del porto di Beirut. E questo è soltanto un campione inferiore alle due settimane, da mercoledì 20 ottobre a oggi, perché se si allargasse lo zoom potremmo osservare la stessa frequenza nella cadenza degli attacchi e anche la medesima mancanza di interesse. Spesso si tratta di operazioni che si si inseriscono in scontri e guerre locali, ma non ci sono possibilità di equivoci: le milizie che ne sono responsabili fanno tutte capo all’Iran, ne servono gli interessi in politica estera e ne ricevono armi, finanziamenti e istruzioni. A volte, come vedremo, le milizie fanno cose che non sono state ordinate dall’Iran ma il dato di fondo è che senza l’Iran non esisterebbero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE