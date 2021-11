Teheran lancia operazioni militari contro gli americani, ma è meglio per tutti glissare

Poco prima di lasciare Roma dove era stato per il G20, il presidente americano, Joe Biden, ha risposto ai giornalisti americani che gli chiedevano se avrebbe ordinato una risposta contro il recente attacco da parte dell’Iran contro i soldati americani: “Sì, ci sarà una risposta. Continueremo a rispondere”. Di che attacco si tratta? Il 20 ottobre c’è stata un’operazione contro una base americana in Siria che porta tutti i segni delle attività militari dell’Iran all’estero, ma è passata perlopiù inosservata e si è persa tra le altre notizie che arrivano a ciclo continuo e caotico dalla regione. Cinque droni-suicidi, che esplodono a contatto con il bersaglio, e alcuni razzi hanno colpito nello stesso momento la base americana di al Tanf nel deserto siriano, vicino al confine con l’Iraq. I droni non sono lanciati dal territorio iraniano ma dalle milizie filo-iraniane (nel senso che prendono finanziamenti, armi e ordini dall’Iran) come Kataib Hezbollah che occupano la regione tra Siria e Iraq. Tre droni sono arrivati dal lato siriano e due dal confine con l’Iraq e questo lascia immaginare che più milizie si siano coordinate tra loro. Questi tipi di attacchi sono meno rari di quanto crediamo – per citarne uno che fece notizia: il 14 aprile un drone esplosivo centrò l’hangar dell’aeroporto militare di Erbil che la Cia usava come sua base principale in Iraq.

