Le rotture diplomatiche in medio oriente hanno un motivo: gira troppa droga

A partire da venerdì quattro regni importanti del Golfo hanno rotto in successione le relazioni diplomatiche con il Libano e hanno vietato le importazioni di qualsiasi cosa da quel paese – e c’è il sospetto forte che la decisione sia stata presa per contenere il traffico illecito di “Captagon”, un’anfetamina sintetizzata in laboratori clandestini. Il blocco totale è partito dall’Arabia Saudita e poi si sono uniti Bahrein, Emirati Arabi Uniti e Kuwait e si tratta di una misura molto punitiva per il Libano, che è nel mezzo di una crisi economica grave e ora vede chiudersi mercati importanti. I sauditi erano il quarto partner commerciale per i libanesi e da soli assorbivano il sei per cento di tutte le loro esportazioni. D’altra parte il volume del traffico di Captagon dal Libano verso l’Arabia Saudita e gli altri paesi della regione ha raggiunto una grandezza imbarazzante. Ecco alcuni casi recenti: 26 giugno, 14 milioni di pillole dal Libano scoperte in un porto saudita; 2 agosto, otto milioni, stessa dinamica; 28 agosto, un milione; 9 settembre, mezzo milione; ottobre, diciassette milioni in due diversi sequestri. E queste sono le quantità che sono state intercettate. Walid al Bukhari, ambasciatore saudita a Beirut, ad aprile aveva dichiarato che negli ultimi sei anni i sauditi hanno confiscato seicento milioni di pillole di Captagon provenienti dal Libano, “abbastanza per far affondare il mondo arabo e non soltanto l’Arabia Saudita nelle sostanze psicotrope”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE