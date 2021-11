Il portavoce delle vittime del disastro di Beirut ci spiega perché molla il giudice eroe

Dopo l’esplosione al porto di Beirut del 4 agosto 2020 che ha ucciso più di duecento persone, le famiglie delle vittime si sono strette intorno a un portavoce, Ibrahim Hoteit, e al giudice che guida l’inchiesta: prima Fadi Sawad e poi da febbraio Tarek Bitar. Quest’ultimo ha convocato esponenti del governo e alti funzionari statali e dell’esercito per accertarne le responsabilità ed è diventato l’uomo simbolo del Libano in conflitto con un sistema politico corrotto e impunito. L’obiettivo delle famiglie era lasciare procedere l’indagine senza interferenze di tipo settario, così comuni nel paese. Due giorni dopo gli scontri del quartiere Tayouneh a Beirut dello scorso 14 ottobre tra Hezbollah e milizie cristiane, il portavoce Hoteit è però apparso in un filmato – secondo molti impaurito e sotto minaccia – mentre revocava il suo sostegno al giudice. Raggiunto al telefono, ha spiegato al Foglio: “Non ho più fiducia in Tarek Bitar, ha permesso che gli scontri di Tayouneh accadessero, mi ha detto di sapere chi è responsabile dell’esplosione ma anche che ora non può dire tutto quello che ha scoperto. Continuerò a cercare la verità, ma lo farò a modo mio”.

