Il governo di Raisi

Checkpoint e blocchi stradali, treni sospesi e i cinque aeroporti più vicini a Teheran chiusi. Ieri la cerimonia d’insediamento del nuovo presidente conservatore Ebrahim Raisi si è svolta in una capitale blindata. Il leader iraniano ha due settimane per presentare al Parlamento la lista dei suoi ministri, ma i tempi questa volta saranno rapidi: la Guida suprema, Ali Khamenei, ha lanciato un appello per una transizione veloce, il Parlamento e il governo – adesso entrambi dominati dai conservatori – andranno d’amore e d’accordo, e ci sono le emergenze, dagli ospedali al collasso all’inflazione, dai blackout continui alle proteste nelle regioni di sud-ovest dove manca anche l’acqua. Fuori dai confini tutti gli occhi sono puntati sul dicastero degli Esteri. Per ovvie ragioni, ma in questo particolare momento soprattutto perché l’accordo sul nucleare iraniano – che solo un mese e mezzo fa sembrava cosa fatta – è precipitato in uno stallo che ha prima sorpreso e poi preoccupato gli occidentali.

