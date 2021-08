La nuova presidenza dell'Iran inizia con un processo in Svezia che riguarda anche Ebrahim Raisi

E’ il 9 novembre 2019, il cittadino iraniano Hamid Noury è in volo verso Stoccolma per un viaggio di piacere, ma appena atterra all’aeroporto di Arlanda e mette piede sul suolo svedese viene arrestato. Quando invece dei suoi parenti si è trovato ad attenderlo la polizia, la mente deve essergli andata ai tempi in cui era il braccio destro del procuratore nella prigione di Gohardasht a Karaj, quaranta chilometri ad est della capitale Teheran. Era l’estate del 1988, quella di un massacro. Migliaia di oppositori politici vengono prelevati dalle loro celle e portati di fronte alla “commissione della morte” per essere poi giustiziati senza processo e senza possibilità di difendersi. Tra i quattro giudici che ordinano quelle esecuzioni c’è anche un ventottenne ambizioso che, nonostante la giovane età, è già diventato vice procuratore a Teheran, si chiama Ebrahim Raisi e dopodomani si insedierà come nuovo presidente della Repubblica islamica d’Iran.

