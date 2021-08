L'Ue va dal macellaio di Teheran

Al giuramento del presidente iraniano Ebrahim Raisi davanti al Parlamento previsto per oggi sono attesi i rappresentanti di 73 nazioni. Tra loro ci sarà anche Enrique Mora, vicesegretario generale del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae), che parteciperà a nome di Josep Borrell, l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza. Lo ha annunciato martedì la portavoce del Seae, aggiungendo che “è fondamentale impegnarsi diplomaticamente con la nuova Amministrazione e trasmettere direttamente messaggi importanti”. All’ultimo giuramento, quello del presidente uscente Hassan Rohani, andò Federica Mogherini, allora rappresentante della politica estera europea, c’erano grandi speranze in quella che si presentava come un’Amministrazione innovatrice, ma le stesse speranze non sono presenti oggi. Raisi è l’espressione di un Iran ultraconservatore, non è interessato a migliorare i suoi rapporti con l’occidente, né nei fatti né a parole.

