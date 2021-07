Gli iraniani hanno sete

In Iran sono scoppiate delle rivolte per l’acqua, e la repressione è brutale

In Iran manca anche l’acqua e due giorni fa le “proteste degli assetati”, cominciate a sud-ovest, sono arrivate fino alla capitale. La Guida suprema Ali Khamenei e il presidente (ancora per un mese) Hassan Rohani pubblicamente sostengono che i manifestanti “vanno rispettati”. Ma è solo propaganda per chi abita lontano dalla provincia del Khuzestan, dove tutto è cominciato. Lì i video girati durante i cortei raccontano una repressione brutale: oltre ai lacrimogeni e ai manganelli la polizia spara ad altezza d’uomo con proiettili veri, e ci sono già stati almeno otto morti. I post accompagnati dagli hashtag #KhuzestanThirsy si susseguono su Twitter, ed è allora che il nervosismo del regime, come al solito, impone il rallentamento di internet da telefono in tutto il paese. Una forma di repressione che, questa volta, non è servita a molto.