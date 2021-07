Essere una donna a Teheran

La madre sognava che diventasse un dottore o almeno una hostess. Al padre sarebbe bastato saperla al sicuro. “Ho paura per te”, le ha ripetuto per anni alla fine di ogni telefonata. Il fratello, invece, ha sempre pensato che avrebbe scritto un romanzo. E, in effetti, nei torridi pomeriggi sognanti trascorsi insieme a Somerset Maugham o in autobus sulla strada tra Mashad e Teheran, china su una copia di “Rebecca”, il giorno del funerale dell’ayatollah Khomeini, lo ha desiderato anche lei. Senonché, nel suo caso, il caso di una donna che da bambina non chiedeva che di “sposare un libro”, la realtà si è rivelata più intensa e travolgente della finzione ed è così che Habibe Jafarian è diventata una scrittrice di storie “vere”.

